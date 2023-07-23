ميلوني تشكر الإمارات لمساهمتها بـ100 مليون دولار

قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن "قمة روما" التي عقدت الأحد، وافقت على توفير تمويل لتنمية الدول لوقف الهجرة غير المشروعة.

أضافت خلال مؤتمر صحفي الذي أقيم قبل قليل، أن الدول المطلة على البحر المتوسط ​​وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا وافقت على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم ومحاولة الوصول إلى أوروبا.

يجب مساعدة الدول المصدرة للهجرة لتحقيق التنمية

وأكدت أنه يجب مساعدة الدول المصدرة للهجرة لتحقيق التنمية في مجالات الصحة والتعليم ومواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر قريب للدول المانحة بشأنقضية الهجرة.

ووجهت الشكر خلال كلمتها للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات لمساهمة بلاده بـ100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.