الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يعلن انتهاء أزمة لاعبه ياو أنور

ياو أنور
ياو أنور

أعلن النادي الإسماعيلي، انتهاء أزمة لاعبه الغاني ياو أنور بعد حصوله على جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي.

وشارك اللاعب مع الإسماعيلي في 28 مباراة خلال هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفا خلال 1546 دقيقة لعب.

ونشر الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "أنهى النادي الإسماعيلي رسميا أزمة النجم ياو أنور لاعب الفريق بعد تنازله عن الشكوى التي تقدم بها بسبب مستحقاته، وحصل اللاعب اليوم على مستحقاته ليسدل الستار عن الأزمة تمامًا".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد أنهى الموسم في المركز 11 برصيد 40 نقطة.

الاسماعيلى ياو أنور انتهاء أزمة ياو أنور

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