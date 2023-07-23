بيراميدز يتقدم على الأهلى بهدف ذاتى فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري بالتقدم بهدف دون رد.

سجل محمد عبدالمنعم هدف التقدم لصالح بيراميدز في الدقيقة 39 بالخطأ في مرماه.

أحداث الشوط الأول

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة 28 ببطولة الدوري، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي سيطر على المباراة من البداية من أجل تسجيل هدف مبكر.

في الدقيقة 4، نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد الضاوي إلى داخل منطقة الجزاء ولكن كرته وصلت سهلة للحارس أحمد الشناوي.

في الدقيقة 14 تسديدة من كريم الدبيس لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء ردت من أحمد سامي مدافع بيراميدز.

أخطر فرصة في المباراة كانت من نصيب بيراميدز في الدقيقة 16 بعد تسديدة صاروخية من محمود صابر لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيمن.

الأهلي أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 20 بعد تسديدة من كريستو من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

نفذت الركلة الركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء من محمود صابر ولكن أبعدها خالد عبدالفتاح إلى ركنية أخرى من جهة اليمين.

جاء هدف بيراميدز في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين حاول محمد عبدالمنعم إبعادها ولكنه أسكنها يسار مرماه بالخطأ.

مصطفى فتحي كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد تسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر.