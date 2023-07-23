الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الخدمات البيطرية يتفقد حديقتى الأسماك وحيوان الفيوم ومجزر البساتين

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك

قام الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية بتفقد حديقة الأسماك بالزمالك، وكذلك حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم، وذلك للاطمئنان على حالة الحديقتين، ووجه ببذل مزيد من الجهد وتطوير الخدمات ووسائل الترفيه، حتى تكون جاهزة لاستقبال الزائرين ومتنفسا طبيعيا لهم، وفي سيق متصل قام "صابر" بزيارة مجزر البساتين للاطمئنان على سير العمل بالمجزر. 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المرور على الهيئات والأصول التابعة للوزارة لتفقد سير العمل بها خلال إجازة العام الهجرى وثورة يوليو.

الخدمات البيطرية الأسماك الفيوم مجزر البساتين السيد القصير وزير الزراعة حديقة الحيوان وسائل الترفيه

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