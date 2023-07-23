الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الشهود فى حادث دهس جسر السويس: سائق السيارة كان يقود بسرعة جنونية

حادث دهس
حادث دهس

كشفت تحقيقات نيابة السلام، حول اتهام سائق سيارة ميكروباص بالاصطدام بـ5 أشخاص خلال عبورهم الطريق بجسر السويس عن أسباب الحادث.

وقال الشهود بالتحقيقات إن سائق السيارة كان يقودها بسرعة جنونية، ولم يتمكن من السيطرة على الفرامل فاصطدم بالمواطنين أثناء توقفهم على الطريق وأن سرعته الزائدة السبب في الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق جسر السويس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين، وونش لرفع السيارة، وإعادة الطريق إلى حركته مرة أخرى.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ 5 أشخاص على طريق جسر السويس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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