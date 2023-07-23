الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متابعة أعمال تطوير خدمات الزائرين بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة الإسكندرية

خالد الشريف
خالد الشريف



في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير ورفع كفاءة الخدمات  المقدمة للزائرين المصريين والسائحين بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وتحسين التجربة السياحية وجعلها أكثر تميزا أثناء زيارتهم، وذلك في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي أطلقتها الوزارة في نوفمبر الماضي، تشهد محافظة الإسكندرية عدد من مشروعات تطوير الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف.

وفي ذات السياق قام الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف خلال الأيام القليلة الماضية بجولة لمتابعة أعمال تطوير خدمات الزائرين الجارية ببعض المواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة والوقوف على آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لها، رافقه خلالها الدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف.

تضمنت الجولة زيارة المتحف اليوناني الروماني والمقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، حيث تم مراجعة التركيبات الفنية النهائية لبوابات الدخول ومنطقة الاستقبال وذلك ضمن المراحل النهائية لتجهيز المتحف للافتتاح.

كما تضمنت الجولة متحف الإسكندرية القومي لمتابعة استكمال أعمال تشغيل البوابات الإلكترونية وكذلك أعمال تطوير الحديقة الملحقة به وقاعة المحاضرات، كما تم الاتفاق على استغلال المساحات الموجودة بالمتحف لتنظيم دورات تدريبية على الحرف اليدوية واللغة المصرية القديمة للشباب والنشئ خلال أجازة الصيف، وذلك في إطار الدور التثقيفي والمجتمعي للمتاحف باعتبارها منارة ثقافية وحضارية.

هذا بالإضافة إلى زيارة قلعة قايتباي لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير بعض الخدمات المقدمة للسائحين بها ومناقشة إمكانية تطوير وتوسيع قاعة الدخول وشباك التذاكر وتنظيم برامج توعوية وتثقيفية بالقلعة لطلاب المدارس والجامعات.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة الإسكندرية الخدمات المقدمة للزائرين الروماني السياحة والآثار اللغة المصرية القديمة المتحف اليوناني الروماني

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

كشف تفاصيل غموض التلاعب فى لوحة سيارة بمدينة الشروق

رابط استعلام فاتورة الأرضي شهر يوليو 2023.. تفاصيل

لضخ دماء شابة.. حركة تغييرات واسعة في قطاعات وزارة الإسكان

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. القوات المسلحة تشارك فى إخماد حرائق اليونان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)