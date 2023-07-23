الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتهاء المناورات العسكريّة الروسيّة الصينيّة المشتركة فى بحر اليابان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بانتهاء المناورات البحرية الروسية الصينية المسماة "الشمال - التعاون - 2023" في بحر اليابان، حيث توجهت سفن الأسطولين نحو فلاديفوستوك.

 

وكانت روسيا والصين بدأتا الخميس الماضي تدريبات عسكرية مشتركة في بحر اليابان، في خضم توترات شديدة مع الدول الغربية.

 

وذكرت الدفاع الروسية في بيانها أن التدريبات المشتركة اشتملت على التصدي للغواصات وقيادة المعارك البحرية والدفاع الجوي، فضلا عن تأمين قوافل السفن البحرية والجوية وتحسين مهارات التنظيم والدفاع عن مفارز السفن عند رسوها في مناطق غير محمية.

 

وشملت المناورات نحو 20 تدريبا قتاليا، من بينها التدريبات المشتركة على إطلاق النار بالمدافع على أهداف بحرية وبرية "ساحلية" وجوية.

 

وخلصت الوزارة إلى أن الهدف الرئيسي من انطلاق هذه التدريبات، التي استمرت من 20 إلى 23 يوليو الجاري، يتمثل في تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 

وشهدت العلاقات بين روسيا والصين اللتان تجمعهما رغبة مشتركة في مواجهة ما يعتبرونه الهيمنة الأمريكية، تقارباً في المجال العسكري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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