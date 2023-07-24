الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"منح اسمه لفنانة وتزوج نبيلة عبيد".. مواقف من حياة المخرج عاطف سالم

عاطف سالم
عاطف سالم

واحداً من جيل الرواد عاطف سالم صانع النجوم ومخرج الأفلام الخالدة، تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير الذي ولد يوم 23 يوليو عام 1921، بعد أن قدم مجموعة من الأفلام الواقعية التي تهم الشارع المصري، ورحل عن عالمنا يوم 30 يوليو 2002.


وبهذه المناسبة يستعرض "الدستور" أشهر المواقف في حياة مخرج الواقعية عاطف سالم.


- وفي يوم من الأيام، كان على المخرج عاطف سالم تصوير مشهد حب علی الشاطئ، وفيه قبلة، وفي صباح ذلك اليوم، جاءت الفنانة ماجدة ، وطلبت من المخرج عاطف سالم أن تتحدث معه بمفرده وأخبرته بأنها ترفض مشهد القبلة، ثم لغاه لها.

 

- لقد عانى المخرج الكبير الراحل من عدم الوفاء في حياته وفي أزمته الصحية الأخيرة وكان ختام هذا الانعدام في الوفاء ما جرى في جنازته التي لم يحضرها سوى عدد بسيط من الفنانين.

 

- المنتجة ماري كويني عندما أراد المخرج عاطف سالم أن يصور عبد الحليم وهو يغني في "تترات" فيلمه "فجر"، اعترضت ماري وقالت لعاطف "وجه عبد الحليم ليس فوتوجينيك"، أي أن ملامحه لا تصلح للتصوير أمام الكاميرا، وطلبت منه أن يكتفي فقط بتسجيل صوته، ولكنه رضخ لطلبها.


- اكتشف الفنانة وفاء رحال وقام بتغيير اسمها ومنحها اسمها الثاني سالم لتصبح وفاء سالم.


- تزوج من الفنانة نبيلة عبيد، ويوم اكتشف عاطف سالم نبيلة عـبـيـد لـم يـكـن متوقعاً أن يتزوج منها، وكان يحلم بتقديم فيلم عن المطرب فريد الأطرش.


- حصل على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية عن أعماله التي ناقشت الكثير من القضايا التي تهم المواطن المصري.

 

أعمال عاطف سالم
عاطف سالم عمل مساعدا للمخرج فيما يقرب من 34 عملَا فنيَا ومن بين هذه الأعمال "أحلام الحب"، و"شهرزاد" ، و"اليتيمة" و"غرام بدوية" و"عدل السماء"، و"حب وجنون" و"هدى" و"المصرى أفندى" و"المليونير" و"الحب في خطر"، و"قدم الخير" .
 

وبعد ذلك تولى سالم إخراج عدد كبير من الأفلام أبرزها: أم العروسة "الحرمان" و"جعلوني مجرما" و"معجزة السماء"، و"علموني الحب"، و"صراع فى النيل"، و"الحقيقة العارية"، و"المماليك"، و"ثورة اليمن"، و"سيقان فى الوحل"، و"النمر الأسود"، و"حد السيف"، و"تووت تووت".

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