محافظ الإسكندرية: رفع 76 ألف طن من المخلفات الصلبة خلال شهر يوليو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول وإظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأوضح المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر يوليو الجاري، قد بلغت نحو 76 الف طن، لافتًا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت ب 3 حملات مكبرة خلال الشهر الحالي على المنشآت المخالفة والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية، وأسفرت الحملات عن تحرير 19 محضر للحد من المخالفات البيئية بمناطق (شارع المكس – شارع الأمان بالورديان - منطقة سموحة) ، لافتا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي نظمت حملتين لتوعوية المواطنين خلال الشهر الجاري بنطاق محرم بك.

ووجه الشريف شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال النظافة علي مدار الساعة وجمع المخلفات بطول الكورنيش وذلك لمواجهة زيادة أعداد المصطافين وزائري الإسكندرية، وزيادة أعمال الكنس الآلي وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع الداخلية وزيادة عدد المربعات المطبق بها منظومة الجمع السكني سواء من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات، و قامت الشركة أيضا بزيادة معدلات رفع المخلفات ونقلها للمدفن الصحي بمدينة الحمام.

ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير عام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها ، مؤكدة أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة خدمة النظافة المقدمة للمواطنين.

رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية

رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية

رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية