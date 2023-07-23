الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع 76 ألف طن من المخلفات الصلبة خلال شهر يوليو

رفع المخلفات الصلبة
رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة ومفاجئة على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة، موجها إدارة الرقابة والرصد البيئي وشركة نهضة مصر بالاهتمام برفع المخلفات أول بأول وإظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأوضح المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التي تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر يوليو الجاري، قد بلغت نحو 76 الف طن، لافتًا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية قامت ب 3 حملات مكبرة خلال الشهر الحالي على المنشآت المخالفة والتي لم تطبق الاشتراطات البيئية، وأسفرت الحملات عن تحرير 19 محضر للحد من المخالفات البيئية بمناطق (شارع المكس – شارع الأمان بالورديان - منطقة سموحة) ، لافتا إلى أن إدارة الرقابة والرصد البيئي نظمت حملتين لتوعوية المواطنين خلال الشهر الجاري بنطاق محرم بك.

ووجه الشريف شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال النظافة علي مدار الساعة وجمع المخلفات بطول الكورنيش وذلك لمواجهة زيادة أعداد المصطافين وزائري الإسكندرية، وزيادة أعمال الكنس الآلي وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع الداخلية وزيادة عدد المربعات المطبق بها منظومة الجمع السكني سواء من أمام الوحدات أو من أسفل العقارات، و قامت الشركة أيضا بزيادة معدلات رفع المخلفات ونقلها للمدفن الصحي بمدينة الحمام.

ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير عام إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، إلى أن هناك تنسيق كامل مع جميع الأجهزة التنفيذية لشن حملات رقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة وتوفر أماكن لإلقاء المخلفات بها ، مؤكدة أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل على رفع كفاءة خدمة النظافة المقدمة للمواطنين.

رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية
رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية
رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية
رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية
رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية
رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية
رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية
رفع المخلفات الصلبة بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية حملات مكبرة 76 الف طن المخلفات الصلبة زيادة أعداد المصطافين حملات رقابية

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

"الدستور" تكشف سر اعتذار مرتضى ونجله عن السفر للسعودية مع بعثة الزمالك

بعد خطوبتها.. غموض يحيط بسقوط فتاة من غرفة نومها ببولاق الدكرور

العثور على جثة شاب مقتولًا فى ظروف غامضة بالسلام

الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد زيزو

القبض على عاطل وراء مقتل شاب عثر على جثته فى شقة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش