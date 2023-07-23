شغال معاهم.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفل في ملوي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من أحد المواطنين بتغيب نجله سن 12 واختطافه من قِبل شخصين يستقلان دراجة نارية "تروسيكل".

بإجراء التحريات تم تحديد مستقلى الدراجة النارية وتبين أنهما عاملان مقيمان بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، تم ضبطهما وبرفقتهما الطفل أثناء استقلالهم الدراجة النارية، وبمواجهتهما قررا بقيامهما بالاتفاق مع الطفل على العمل معهما نظير أجر مادى وبسؤال الطفل فى حضور والده أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمان، لقيامهما باستغلال الطفل بالمخالفة للقانون "العمل قبل السن القانوني"، وتولت النيابة العامة التحقيق.