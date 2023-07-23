إصابة 9 فى انقلاب ميكروباص عمال بالطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بمحافظة الشرقية، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بدائرة مركز بلبيس، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بلبيس المركزى كل من “ فريال.خ.ال”، 16 سنة، "مصابة بكدمات وسحجات، و”سارة.و.أ"، 17 سنة، مصابة بما بعد الارتجاج، و“دنيا .ال.ع”، 17 سنة، مصابة بكدنات وسحجات، و“دنيا.م.ج”، 21 سنة، مصابة بما بعد الارتجاج، و“رامى.ع.ع”، 24 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، و“ملك.خ.أ”، 13 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، و“فاطمة.م.ا”، 40 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، و“محمد.ع.ب”، 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، و“عبد الحميد.ع.ص”، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، جميعهم عمال ومقيمين قرية بردين دائرة مركز الزقازيق.

وتبين إصابتهم فى حادث انقلاب ميكروباص عمال، تابع لأحد المصانع بمدينة العبور، أثناء سيره فى الطريق الإقليمى “بلبيس - السعدين” دائرة محافظة الشرقية.

تم نقلهم لمستشفى بلبيس المركزى لتلقى العلاج اللازم