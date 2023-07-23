الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استدعاء أسرة شاب قُتل فى ظروف غامضة بالسلام

جثة
جثة

أمرت نيابة السلام أول، اليوم الأحد، بتشريح جثة شاب عُثر على جثته مقتولًا في ظروف غامضة واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بالقرب من إحدى المدارس بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "أ. م" فى العقد الثاني من العمر، تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

اجراءات أحد الشوارع ازمة أجر أجرأ اجراء الاجراء الإجراءات كاميرات المراقبة جثة قسم شرطة السلام

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