استدعاء أسرة شاب قُتل فى ظروف غامضة بالسلام

أمرت نيابة السلام أول، اليوم الأحد، بتشريح جثة شاب عُثر على جثته مقتولًا في ظروف غامضة واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بالقرب من إحدى المدارس بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "أ. م" فى العقد الثاني من العمر، تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.