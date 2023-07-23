الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل محارة سقط من أعلى سقالة خشبية بعقار في العبور

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

 

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء شقيق المتوفى وشاهد الواقعة لسماع شهادتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الرابع بعقار بدائرة القسم.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "طه أ م"، 24 سنة، عامل محارة، ومقيم مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث اختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

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