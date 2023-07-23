الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النقل: محور كلابشة فى أسوان اختصر 100 كيلومتر لعبور النيل

محور كلابشة بأسوان
محور كلابشة بأسوان

نشرت وزارة النقل صورًا لمحور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان، الذى يعد أحد شرايين التنمية التى تم تنفيذها فى صعيد مصر.

وقالت الوزارة إنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

وأضافت وزارة النقل: وجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

والمحور تم افتتاحه رسميًا ديسمبر 2021، وهو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 مترًا عدد 2 حارة مرورية / اتجاه – و يشمل عدد 14 عملًا صناعيًا (9 كوبري + 5 أنفاق) وتبلغ تكلفته 1 مليار جنيه.

ويسهم المحور في ربط مزارع وادى النقرة والطريق الزراعى الشرقى شرق النيل بالطريق الزراعى الغربى ومناطق الاستصلاح الزراعى والطريق الصحراوى الغربى ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة فى وادى النيل. 

يذكر أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لإنشاء محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد علي 25 كم فقد سبق الإنتهاء من إنشاء محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضي ويجري حاليا تنفيذ عدد 2 محور جديد وهما محوري دراو وبديل خزان اسوان والذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4 محاور وهي كلابشة -بديل خزان أسوان-دراو -محور أسوان الجديدة (الكوبري الملجم).

الصحراوي الغربي الطريق الزراعي الغربي الطريق الزراعي الطريق الزراعى الشرقى الطريق الصحراوي الغرب الطريق الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الطاقة الشمسية المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات التنموية المناطق السكنية المعديات النيلية

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