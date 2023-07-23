إلكترونيًا.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2023

يعتبر الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة أو الرقم القومي من أكثر الأمور بحثًا على مواقع الانترنت.. وفي هذا التقرير نرصد أسرع الطرق توفيرًا للوقت والجهد.

استعلام عن مخالفات المرور

ويمكن لأي مواطن البحث عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة إلكترونيًا بأسهل الطرق عن طريق الدخول للموقع الرسمي للنيابة العامة.

-الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة ppo.gov.eg

-الضغط على كلمة «بيانات المرور»، الموجودة على يمين الصفحة.

-المستعلم اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

-تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام أولا ثم الحروف.

- الضغط على كلمة إجمالي مخالفات المرور، لتظهر قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.



التظلم على مخالفات المرور 2023

ومن نفس الموقع الرسمي للنيابة العامة وعقب الاستعلام عن المخالفات المرورية يمكن التظلم على قيمة المخالفات عن طريق اتباع الخطوات التالية :-

-الضغط على كلمة التظلمات، ثم اختيار نوع التظلم «رخصة المركبات أم القيادة».

-إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم الضغط على كلمة «تفاصيل المخالفة».

-تظهر جميع المخالفات

-الضغط على أيقونة «الموافقة».

-الضغط على كلمة «إرسال الطلب» فيظهر إيصال التظلم، ورقم الطلب.

-احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة ، حتى تصل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول.

خطوات دفع الغرامة والمخالفة إلكترونيًا

ويمكنك دفع الغرامات والمخالفات إلكترونيًا لمخالفات المرور 2023 عن طريق بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل دفع غرامة مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا.

-كتابة اسم الشخص المالك للسيارة.

-إدخال عنوان مالك السيارة بالتفصيل.

-إضافة اسم المرور التابع له مالك السيارة، حسب الاسم الموجود على رخصة القيادة.

-اختيار طريقة الدفع سواء من خلال بطاقات الائتمان، أو عن طريق فوري، أو الدفع عند الاستلام.