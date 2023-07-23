إيرادات "تاج" تتخطى 40 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، أمس السبت، إيرادات بقيمة 492.320 جنيه، ليصل إجمالي إيرادته منذ طرحه بدور العرض إلى 40 مليونًا، و415 ألفًا و700 جنيه، ليحل في المركز الثاني بعد فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

تأتي أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

يشارك في بطولة الفيلم كل من هالة فاخر، دينا الشربيني، المطربة ساندي، أحمد بدير، عمرو عبدالجليل، حمد فتحي، الفيلم من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وتحت قيادة المخرجة سارة وفيق.