إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالادارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أميرة طلبة فتحى مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مونتريال على رحلة الخطوط الجوية الكندية اشتبه تامر مصطفى بحر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب ، قام هانى أبوطالب مدير الحركة بتكليف علاء خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس بداخله ٥ سجائر بنية اللون بهم مخدر الماريجوانا و٢ قطعة شيكولاتة بهم نفس المخدر بوزن ١٠٦ جرام و علبة فضية بها مخدر cbd وعلبة سوداء بداخلها مادة مخدرة و ١٤ سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا وجهاز مكون من ٥ قطع يستخدم في تعاطي المواد المخدرة داخل الحقائب.

قرر أميرة طلبة مدير الإدارة بالانابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.