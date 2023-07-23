الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من المواد المخدرة بمطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

تمكن رجال الجمارك بالادارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أميرة طلبة فتحى مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مونتريال على رحلة الخطوط الجوية الكندية اشتبه تامر مصطفى بحر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي الجنسية من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب ، قام هانى أبوطالب مدير الحركة بتكليف علاء خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس بداخله ٥ سجائر بنية اللون بهم مخدر الماريجوانا و٢ قطعة شيكولاتة بهم نفس المخدر بوزن ١٠٦ جرام و علبة فضية بها مخدر cbd وعلبة سوداء بداخلها مادة مخدرة و ١٤ سيجارة الكترونية بهم زيت الماريجوانا وجهاز مكون من ٥ قطع يستخدم في تعاطي المواد المخدرة داخل الحقائب.

قرر أميرة طلبة مدير الإدارة بالانابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

الأكثر قراءة

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

انفجار تكييف.. تفاصيل مصرع 2 فى حريق شقة الوراق

سرقوا الشقة وهو مسافر.. تفاصيل اقتحام منزل بالمعادى

حملة تموينية لمواجهة زيادة أسعار السجائر بالقليوبية

عروض جوية فى سماء العلمين احتفالًا بثورة 23 يوليو (صور)

جامعة بنها تطلق مبادرة "إحنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش

مستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين فى مناطق متفرقة وسط وشمال الضفة الغربية