برلمانى: ثورة 23 يوليو ستظل خالدة فى وجدان كل الأجيال

هنّأ النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو نجحت في تغيير واقع الحياة على أرض الدولة المصرية بما حققته من نجاحات عدة.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيانٍ له، أن ثورة 23 يوليو انحازت للمواطن المصري ونجحت في تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة المصرية، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو ستظل خالدة في وجدان كل الأجيال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 23 يوليو أصبحت علامة فارقة وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث، حيث قدمت العديد من الإنجازات في جميع جوانب الحياة، كما أنها حققت إنجازات لقضايا الأمة العربية والمواطن العربي.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن ثورة 23 يوليو غيّرت أوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية تغييرًا جذريًا، ونجحت في القضاء الإقطاع وعلى الاستعمار، لذلك فهي ثورة تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله.