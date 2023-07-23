مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، ومن أبرزها مباراة ليستر سيتي ضد توتنهام، ومباراة مانشستر سيتي ضد يوكوهاما.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- بيراميدز X الأهلي: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات

- السويد X جنوب أفريقيا: في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب هولندا X البرتغال: في الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• مواعيد مباريات اليوم الودية

- ليستر سيتي X توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- يوكوهاما X مانشستر سيتي: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نانت X أنجيه: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ساسولو X سيبزيا: في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ألميريا X لاس بالماس: في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- إسبانيول X قادش: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- الهلال X الكويت: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة SSC HD 1.

- فولهام X برينتفورد: في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة Bein sports premium HD 2.

- نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اقرأ أيضا

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023