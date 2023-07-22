قبل نهائي كأس الرابطة.. التكافؤ شعار مباريات المصري وسيراميكا كليوباترا

سيطر التكافؤ على مباريات المصري وسيراميكا كليوباترا، قبل مواجهة اليوم، في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث التقى الفريقان ست مرات فاز كل منهما مرتين وانتهت مباراتان بالتعادل وشهدت المباريات الست تسجيل 20 هدفا منها 11 هدفا لسيراميكا كليوباترا و9 أهداف للمصري.

وفي موسم 2020 -2021 انتهت مباراة الدور الأول التي أقيمت يوم 26 فبراير 2021 بالتعادل 2-2 وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الأول، وتقدم عمر كمال عبد الواحد للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، وتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة العاشرة وعاد المصري للتقدم في الدقيقة 29 عن طريق النيجيري أوستن أموتو، ثم تعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وفي مباراة الدور الثاني يوم 16 يونيو 2012 فاز المصري 2-1 وتقدم أحمد رفعت للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل شادي حسين لسيراميكا في الدقيقة 72 وخطف سعيدو سيمبوري هدف الفوز للمصري، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع .

في موسم 2021 -2022 انتهت مباراة الدور الأول يوم 17 فبراير 2022 بالتعادل 1-1 وتقدم التونسي سيف تقا لسيراميكا في الدقيقة 15 وتعادل محمد عنتر للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 45 .

وفي مباراة الدور الثاني يوم 22 يوليو 2022 حقق المصري فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف وتقدم المصري بهف مبكر سجله أوستن أموتو في الدقيقة السادسة وأهدر زميله محمد عبد اللطيف جريندو ركلة جزاء في الدقيقة 22، ثم سجل شادي حسين هدف التعادل لسيراميكا في الدقيقة 42، لكن إسلام أبوسليمة سجل الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني سجل أوستن أموتو ومحمد عبد اللطيف جريندو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 53 و73 .

في موسم 2022 – 2032 انتهت مباراة الدور الأول يوم 18 أكتوبر 2022 بفوز سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان في الدقائق 15 و30 و59.

وكرر سيراميكا فوزه بنفس النتيجة في مباراة الدور الثاني يوم 12 فبراير 2023، وسجل الأهداف أحمد ياسر ريان في الدقيقتين 31 و50، وزياد كمال لاعب المصري في مرمى فريقه في الدقيقة 75، وشهدت المباراة طرد محمود جاد في الدقيقة 68.