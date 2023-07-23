الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 عامًا لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شخصًا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أكتوبر، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وتضمنت أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم في العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة، تبين قيامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر، إخطارًا من مديرية أمن الجيزة، يفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

إتجار فى المواد المخدرة الاتجار في المواد المخدرة التحقيق مع المتهم جنايات الجيزة قسم شرطة أكتوبر

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