الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 106 ملايين جنيه

بيت الروبي
بيت الروبي

واصل فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، تحقيق الإيرادات العالية في شباك التذاكر المصري للأسبوع الخامس على التوالي وتصدره شباك التذاكر المصري واقترابه من الوصول للأعلى تاريخيًا.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق فيلم بيت الروبي أمس السبت إيرادات بقيمة 1,491,031 وهي إيرادات مميزة للغاية لتصل كل إيراداته حتى صباح اليوم الأحد إلى 106 ملايين جنيه و304 آلاف و431 جنيهًا وهي إيرادات ضخمة للغاية خلال الفترة الحالية.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب "السوشيال ميديا"، وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل، وكيفية التغلب عليها.

الفيلم ينافس خلال موسم عيد الأضحى مع عدد من الأفلام منها فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري وعدد من نجوم الكوميديا وينافس فيلم "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعدد من النجوم وفيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وعدد من النجوم.

إيرادات فيلم بيت الروبي فيلم بيت الروبى بيت الروبي النجم كريم عبد العزيز شباك التذاكر المصري

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