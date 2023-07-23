الأنبا باخوم يترأس احتفال عيد الأجداد في كنيسة السجود بشبرا

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد الأجداد، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا، وذلك تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

شارك في الاحتفال الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، وبعض من الآباء الكهنة، والمسؤولون بالأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء.

وفي كلمة العظة، نقل الأنبا باخوم، تهاني الأنبا إبراهيم إسحق، بهذه المناسبة، وأكد أن أغنياء السن مدعوون أن يكونوا ثوار لثورة جديدة بالعالم، والكنيسة، ثورة الحب والرجاء. فالعالم يحتاج إليكم أكثر مما تعتقدوا، كونوا ثوارًا.

تضمن الاحتفال أيضًا بعض الترانيم الروحية، كما تمت تلاوة الوعد، من قبل جميع الحاضرين، وتقديم الطلبات المختلفة، بالإضافة إلى عرض مسرحي، بعنوان "حضرة العمدة".

ادير بالذكر أن قداسة البابا فرنسيس، كان قد قرر الاحتفال بعيد باليوم باليوم العالمي للأجداد، وكبار السن، وذلك في شهر يوليو من كل عام.