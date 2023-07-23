7 مشاكل جلدية تصيب الأشخاص بعدوى فطرية فى درجات الحرارة الشديدة

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية بسبب القبة الحرارية التي تسيطر على البلاد.

ولهذا السبب حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من بعض الأمراض الجلدية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وتؤثر على الأشخاص.

وإلى جانب التسبب في مشاكل صحية جديدة، تخلق الرطوبة العالية و أشعة الشمس وحرارة الجو بيئة مثالية لنمو أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية، فبسبب الرطوبة المستمرة في الهواء، يكون للجلد دائمًا طبقة من العرق، مما يجعله عرضة لمجموعة من الأمراض الفطرية.

ويمكن أن يتأثر الجلد بين أصابع القدم ومنطقة الفخذين والأرداف وحتى العينين وسط هجوم من الالتهابات الفطرية، ويسبب حكة في الجلد و عدوى الخميرة المهبلية، ويمكن أن تؤثر مجموعة من المشاكل الجلدية على صحة الجلد وقد تتطلب تدخلًا طبيًا.

وحسب موقع Hindustan times، قال الدكتور لاكسمان جيساني، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، إن حرارة الجو المرتفعة تسبب بعض الالتهابات الفطرية الشائعة التي يجب الانتباه إليها خلال هذا الوقت من العام ومحاولة علاجها قبل أن تتفاقم المشكلة.

وفيما يلي ٧ مشاكل جلدية تصيب الأشخاص بعدوى فطرية في درجات الحرارة الشديدة.

1. سعفة القدم:

وهي عدوى فطرية شائعة تصيب جلد القدمين، وخاصة بين أصابع القدم، تزدهر في البيئات الدافئة والرطبة مثل الأحذية الرطبة أو بسبب العرق الشديد في فصل الصيف.

2. السعفة:

السعفة هي عدوى جلدية تسببها الفطريات، تسبب بقع دائرية وحمراء وحكة على الجلد ويمكن أن تحدث في أجزاء مختلفة من الجسم، ويمكن أن ينتشر عن طريق ملامسة الجلد المصاب.

3. حكة الفخذين:

تؤثر هذه العدوى الفطرية على منطقة الفخذين والأرداف، مما يؤدي إلى الحكة والإحمرار والطفح الجلدي في منطقة الفخذين، ويمكن أن تمتد إلى الجهاز التناسلي من الخارج.

4. فطر الأظافر:

يمكن أن تسبب العدوى الفطرية للأظافر، وعادة تكون في أصابع القدم، وتسبب سماكة الأظافر وتغير لونها ومن ثم خلعها.

5. داء المبيضات:

يحدث داء المبيضات بسبب فطر المبيضات ويمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، مثل الفم ويسمى مرض القلاع الفموي والمنطقة التناسلية ويسبب عدوى الخميرة المهبلية عند النساء وطيات الجلد.

6. داء الرشاشيات:

تحدث هذه العدوى الفطرية بسبب عفن الرشاشيات، ويمكن أن تكون مقلقة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الجهاز التنفسي، يمكن أن تؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين مسببة عدوى خطيرة لمن حول المريض.

7. التهاب القرنية الفطري:

هذه عدوى فطرية شديدة تصيب قرنية العين ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الرؤية إذا لم يتم علاجها على الفور.