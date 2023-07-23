اشتعال النيران بشقتين ووفاة فرد أمن فى المقطم

«جثة وصراخ واستغاثات» تفاصيل مفزعها عاشها سكان برج سكني بمنطقة المقطم عقب اشتعال النيران في شقة سكنية ومنها امتدت النيران للشقة المجاورة حتى تفحما الاثنين بالكامل ونتج عن الحاث وفاة فرد أمن.

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بداية الحريق

في الثانية ظهرًا سمع أفراد الأمن بالبرج السكني D17، صوت صرخات من سيدة تستغيث لنشوب النيران في شقتها والاستغاة لنجدة أطفالها، ولكن الأمر فجأة تحول لكارثة عندما أسرع أحمد جبر، فرد أمن لمحاولة إنقاذ الضحايا.

ولكن زملائه الآخرين لم يكونوا على علم باستقلاله المصعد الكهربائي وقاموا بقطع الكهرباء عن البرج كإجراء احترازي لمنع امتداد النيران ومحاولة إخماد الحريق، وتم إخطار قوات الحماية المدنية لإطفاء الحريق، وإخلاء العقار من السكان حتى إخمادها.

رحيل في هدوء

وعلى مدار 6 ساعات خلال عمليات الإطفاء حتى التبريد، تبين أن فرد الأمن توفى اختناقًا من الدخان داخل المصعد الكهربائي دون أن يشعر به أحد ليرحل في هدوء وسلام.



تفاصيل البلاغ

كانت تلقت الحماية المدنية، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقتين ببرج d17 بأبراج سما القاهرة وتفحم محتوياتهما بالكامل، علي الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخلاء العقار بالكامل من السكان لإجراء عمليات التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها إلى العقارات المجاورة.



كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين داخل الحريق إلى المستشفى لمحاولة إسعافهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قرارات النيابة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بدفن جثة فرد الأمن المتوفي في العقار داخل مصعد بسبب اختناقه من الدخان، وتسليم الجثة لذويه، واستدعاء مالكي الشقق لسماع أقوالهم في الواقعة، وندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق والكشف عن سبب نشوب النيران.

حياة المتوفي

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان في الحادث من زملاء المتوفي والذين أكدوا أنه من سكان مدينة الصف بالجيزة، ويعمل في البرج منذ سنوات وكان الهدف من استقلال المصعد هو إنقاذ العائلة خاصة أنه كان يجلس معهم وأسرع عند سماع الاستغاثة واختفى عقب ذلك وفي ضجيج الحريق تم نسيان أمره حتى استمر في المصعد عقب فصل التيار الكهربائي لمدة تصل لست ساعات.

معاينة النيابة

وجاء في معاينة النيابة أن الحريق شب في الطوابق العليا بالبرج D17 ، وشعر السكان بالحريق عقب استغاثة السكان، وتم إنقاذهم قبل امتداد الحريق، لكن النيران التهمت الشقتين بالكامل مما أسفر عن تفحمهما، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي بسبب فصل التيار الكهربائي.