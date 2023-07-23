استشارى باطنة يكشف أعراض الإجهاد الحرارى وطرق الوقاية منه

قال الدكتورمحمد عاصم خورشيد، استشاري الباطنة والكبد، إنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة يتعرض البعض للاجهاد الحراري ومشاكل كثيرة من الشمس المباشرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي لديها مستشفيات خاصة للحميات، ولدينا خبرة قوية جدًا في التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة ومثل هذه الحالات.

ووجه عدة نصائح للناس لتجنب الإجهاد الحراري، وهي شرب كمية كبيرة من المياه والحفاظ على الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، مؤكدًا أن من علاماته زيادة ضربات القلب، ودوخة وزغلله قد تصل إلى حالة الإغماء مطالبًا بالابتعاد عن المشروبات التي تحتوى على كميات سكر كبيرة.

تأثير درجات الحرارة على كبار السن

وتابع، أنه وقت ارتفاع درجات الحرارة نخاف على كبار السن لأن درجات الحرارة تزيد من مشاكل القلب وسيولة الدم وتكون الجلطات.

وعن ضربات الشمس في الظل، قال إنه يكون في وقت ارتفاع درجات الحرارة بسبب فقدان الجسم لكميات كبيرة من المياه.