5 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص، بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون ونقلوا جميعا إلى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد مدير أمن البحيرة مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 5 أشخاص مصابون بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من "محمود محمد عبد الفتاح، 41 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج، محمد أحمد محمد، 19 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، نورة مصطفى دسوقي، 38 سنة، مصابة بكدمات وكسر في الساق اليمنى، السيد عبد الفتاح محمد، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد عبد الفتاح، 48 سنة، جميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية، ونقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.