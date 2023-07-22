السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد منتجى الدواجن يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك تراجعًا في أسعار الدواجن، حيث وصل سعر الكيلو إلى 55 جنيهًا. 

وأضاف الدكتور ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن أسعار الأعلاف انخفضت خلال الفترة السابقة بنحو 35%، لافتًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة ساهم في تخفيض سعر الدواجن، حيث إن كفاءة التبريد في عنابر الدواجن ليست جيدة.

وأوضح أن نسبة النفوق في الدواجن بسبب ارتفاع درجة الحرارة يتراوح ما بين 2 إلى 5%، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا مخزون استراتيجي من الذرة والصويا لأكثر من شهرين. 

وأشار إلى أن الإفراج عن الأعلاف ومستلزمات الإنتاج أدى إلى تراجع أسعار الدواجن، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا في أسعار كرتونة البيض لتصل إلى 108 جنيهات بدلًا من 116. 

 

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