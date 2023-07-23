الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الأحد 23 يوليو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الأحد 23 يوليو  2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، التي جاءت على النحو التالي:

 

برج الثور: 

ستشعر بالرضا والسعادة اليوم ، وستستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة. قد تحصل على فرصة لزيادة دخلك أو تحسين مهاراتك، ابتعد عن المشاجرات والنزاعات غير الضرورية، الثور هو برج مواليد 21 أبريل - 20 مايو ، وهو يتميز بالثبات والإخلاص والجمال.

 

ستشعر بالرضا والسعادة اليوم ، وستستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة، قد تحصل على فرصة لزيادة دخلك أو تحسين مهاراتك. ابتعد عن المشاجرات والنزاعات غير الضرورية.

 

برج العذراء: 

ستكون يومًا عمليًا ومنظمًا ، وستهتم بإنجاز مهامك ومسؤولياتك، قد تحصل على اعتراف أو مكافأة على جهودك، كن حذرًا من التفاصيل الصغيرة ، ولا تنسى أن تسترخي، العذراء هو برج مواليد 23 أغسطس - 22 سبتمبر ، وهو يتميز بالذكاء والتحليل والنقد.

 

سيكون يومًا عمليًا ومنظمًا ، وستهتم بإنجاز مهامك ومسؤولياتك، قد تحصل على اعتراف أو مكافأة على جهودك، كن حذرًا من التفاصيل الصغيرة .

 

ستكون مليئًا بالطاقة الإيجابية اليوم، تذكر أنه مهما فعلت ، يجب أن تكون رائعة، خذ النصائح المعطاة لك بطريقة إيجابية، من الأفضل أن تتحقق من عملك قبل أن تخبره بكل من حولك.

 

برج الجدي: 

سيكون يومًا جادًا وطموحًا ، وستضع أهدافًا وخططًا لمستقبلك، قد تجد فرصة للتقدم في مجالك أو تحسين وضعك. كن مسؤولًا وملتزمًا ، ولا تسمح للعوائق بإحباطك، الجدي هو برج مواليد 22 ديسمبر - 19 يناير ، وهو يتميز بالجدية والإصرار والانضباط.

 

ستكون يومًا جادًا وطموحًا ، وستضع أهدافًا وخططًا لمستقبلك، قد تجد فرصة للتقدم في مجالك أو تحسين وضعك، كن مسؤولًا وملتزمًا ، ولا تسمح للعوائق بإحباطك.

 

اليوم قد تخطط لرحلة خارجية، حياتك العاطفية راكدة في هذا الوقت، فالتجارب السابقة لا تسمح لك بالخوض في تجارب جديدة. 

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