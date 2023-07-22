السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يتفقد دار الضيافة بالإيبارشية

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

قال المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد اليوم دار الضيافة بالإيبارشية، بجميع أقسامه.

وأعلن استعداد الدار لاستقبال جميع الفعاليات المختلفة، ووضع الأب المطران رؤى العمل، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا لكافة العاملين بالدار أهمية التفاني في الخدمة، لما فيه الخير للإيبارشية.

واستقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا الكاثوليك، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بدار الضيافة، التابع المطرانية.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية، رحب فيها بجميع الحاضرين، ثم تحدث حول اللقاء التحضيري الخاص، بيوم الشباب العالمي، بالبرتغال، بحضور البابا فرنسيس، مؤكدًا لهم أهمية المشاركة الشباب، بصورة إيجابية في اللقاء.

وتحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اجتمع  نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإسكندرية، ضمن سلسلة اجتماعات الشباب وأبونا المطران، التي دارت حول أيام الخلق، وحياتنا، في ظل هذا الخلق، وإبداع الخالق فيه، وذلك بكنيسة سان أنطوان، بباكوس.

وبدأ الاجتماع بتلاوة صلاة السينودس مع القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، كما رحب الأب حنا شاكر الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، بجميع المشاركين.

وحضر اللقاء أيضًا الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، حيث تمت تلاوة مجموعة من التراتيل مع كورال الكنيسة، بقيادة الأخت سيمون عيد.

الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا باسيليوس فوزي

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