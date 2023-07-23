سعر الدولار في مصر من الموضوعات التي تهم المستثمرين والتجار لارتباطه بحركة الاستيراد والتصدير؛ لذلك يزداد البحث عنه في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم الأحد 23/ 7/ 2023 في البنوك المصرية



نعرض في هذا التقرير مدى استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 23/ 7/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع







أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 23/ 7/ 2023



يورو

34.5927 جنيه للشراء

34.7100 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.8236 جنيه للشراء

39.9603 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.9174 جنيه للشراء

36.0463 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.0365 جنيه للشراء

22.1069 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2215 جنيه للشراء

8.2481 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.5159 جنيه للشراء

100.8954 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2730 جنيه للشراء

4.2868 جنيه للبيع

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