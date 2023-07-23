سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك المصرية
سعر الدولار في مصر من الموضوعات التي تهم المستثمرين والتجار لارتباطه بحركة الاستيراد والتصدير؛ لذلك يزداد البحث عنه في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأحد 23/ 7/ 2023 في البنوك المصرية
نعرض في هذا التقرير مدى استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 23/ 7/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 23/ 7/ 2023
يورو
34.5927 جنيه للشراء
34.7100 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.8236 جنيه للشراء
39.9603 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.9174 جنيه للشراء
36.0463 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.0365 جنيه للشراء
22.1069 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2215 جنيه للشراء
8.2481 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5159 جنيه للشراء
100.8954 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2730 جنيه للشراء
4.2868 جنيه للبيع
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