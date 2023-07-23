الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 23-7-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر من الموضوعات التي تهم المستثمرين والتجار لارتباطه بحركة الاستيراد والتصدير؛ لذلك يزداد البحث عنه في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم الأحد 23/ 7/ 2023 في البنوك المصرية
 

نعرض في هذا التقرير مدى استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 23/ 7/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع
 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة السلع

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 22-7-2023


 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 23/ 7/ 2023
 

يورو 
34.5927 جنيه للشراء 
34.7100 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
39.8236 جنيه للشراء 
39.9603 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.9174 جنيه للشراء 
36.0463 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.0365 جنيه للشراء 
22.1069 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2215 جنيه للشراء 
8.2481 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.5159 جنيه للشراء 
100.8954 جنيه للبيع 

درهم إماراتى 
8.3966 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.2730 جنيه للشراء 
4.2868 جنيه للبيع 
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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 22-7-2023

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أسعار الدواجن اليوم السبت 22-7-2023 فى الأسواق المصرية

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