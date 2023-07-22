السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: ثروت عكاشة أنشأ أول مكتب عسكرى فى سويسرا

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة، والذي شغل منصب وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء المصري سابقًا، أنشأ أول مكتب عسكري في برن، عاصمة سويسرا الإدارية.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عكاشة، قبل أن يستقر في منصبه الجديد طلبت القاهرة منه الحصول على قطع غيار لتشغيل أسلحة الدفاع الجوي الصاروخية، مشيرًا إلى أن عكاشة كان قد قصد مدينة زيورخ من أجل تناول العشاء مع مدير الشركة المنتجة في مطعم فندق "ستوخن".

دور الموسيقى في الموافقة على الصفقة

وتابع، أنه اكتشف أن ذوقهما في الموسيقى متشابه، وعبر عكاشة عن إعجابه برتشارد فاجنر وريتشارد شتراوس، حتى وافق مدير الشركة على الصفقة بشرط أن يتسلمها ثروت عكاشة بنفسه بعد مواعيد العمل اليومي، مشيرًا إلى أن ثروت عكاشة، وضع قطع الغيار في 12 حقيبة دبلوماسية ووضعها في سيارة مناسبة عبرت الحدود الإيطالية إلى ميلانو ومنها بحرًا إلى الإسكندرية.

عادل حمودة ثروت عكاشة أول مكتب عسكري برن سويسرا الموسيقى أسلحة الدفاع الجوي

مواد متعلقة

عادل حمودة يكشف أسباب رفض ثروت عكاشة عضوية مجلس قيادة الثورة

عادل حمودة يكشف تفاصيل رحيل حب حياة نزار قبانى فى حادث إرهابى

عادل حمودة يكشف تفاصيل الصدمة التى أفقدت نزار قبانى النطق لأيام

عادل حمودة يكشف عن المواهب التى تميز بها نزار قبانى قبل الشعر

عادل حمودة يكشف تأثير والدة نزار قبانى ودورها فى حياته

عادل حمودة: "الدنيا وقفت على أطرافها تتابع حشود الملايين فى 30 يونيو ضد الإخوان"

الأكثر قراءة

“العلمين الجديدة”.. من حقل للألغام إلى مدينة للأحلام (إنفوجراف)

ليس مرتبطًا بارتفاع الحرارة فقط.. أسباب ونصائح للوقاية من جفاف الفم

أحمد موسى: لدينا مشكلة فى الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء

مصدر أمنى: “متسولو الكوربة” استخدموا طُبلًا ذات أصوات مرتفعة ومزعجة

جمال شعبان يعلن تبنيه علاج "فتاة مترو حلوان" ويكشف حالتها الصحية

كليات قمة من الدبلوم.. كل شىء عن الجامعات التكنولوجية المخصصة لطلاب التعليم الفنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»