عادل حمودة: ثروت عكاشة أنشأ أول مكتب عسكرى فى سويسرا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ثروت عكاشة، والذي شغل منصب وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء المصري سابقًا، أنشأ أول مكتب عسكري في برن، عاصمة سويسرا الإدارية.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عكاشة، قبل أن يستقر في منصبه الجديد طلبت القاهرة منه الحصول على قطع غيار لتشغيل أسلحة الدفاع الجوي الصاروخية، مشيرًا إلى أن عكاشة كان قد قصد مدينة زيورخ من أجل تناول العشاء مع مدير الشركة المنتجة في مطعم فندق "ستوخن".

دور الموسيقى في الموافقة على الصفقة

وتابع، أنه اكتشف أن ذوقهما في الموسيقى متشابه، وعبر عكاشة عن إعجابه برتشارد فاجنر وريتشارد شتراوس، حتى وافق مدير الشركة على الصفقة بشرط أن يتسلمها ثروت عكاشة بنفسه بعد مواعيد العمل اليومي، مشيرًا إلى أن ثروت عكاشة، وضع قطع الغيار في 12 حقيبة دبلوماسية ووضعها في سيارة مناسبة عبرت الحدود الإيطالية إلى ميلانو ومنها بحرًا إلى الإسكندرية.