كيف تحمى شعرك من مياه البحر؟ هانى الناظر يجيب

نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، المصيفين بوضع زيت اللوز الحلو على الشعر قبل النزول للبحر، أو حمام السباحة، مؤكدًا أن زيت اللوز الحلو يحمي الشعر من الكلور والكيماويات.

زيت اللوز الحلو يحمي الشعر من مياه البحر

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "زيت اللوز وسيلة فعالة لحماية الشعر من تأثير المياه".

ولفت إلى أنه يمكن استخدام زيت اللوز لمنع التقصف والهيشان، عن طريق وضعه على الشعر ليلًا وغسله في الصباح.

وأشار إلى أن زيت روز ماري يساعد على إنبات الشعر، ويمكن خلطه بالمياه، تجنبًا للحساسية.

زيوت تعطي نضارة للبشرة

وأوضح أن زيت بذر الكتان ، وبذر العنب يعطي نضارة للبشرة.

حذر الناظر من تباعد فترات غسيل الشعر لأنه يؤدي لنمو القشرة، موضحًا أنه يفضل غسل الشعر يوم بعد يوم في فصل الصيف، وللتخلص من القشرة يمكن تدليك فروة الرأس بمياه دافئة وخل لمدة 10 دقائق، أو تدليك فروة الرأس بشامبو مضاد للقشرة لمدة 10 دقائق.