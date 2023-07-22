السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هانى الناظر: مياه البحر وأشعة الشمس علاج فعال لحب الشباب

هاني الناظر
هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، إن مياه البحر والتعرض لأشعة الشمس وقت الشروق وقبل الغروب، بمثابة علاج فعال للصدفية وحب الشباب. 

وأشار، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى ضرورة تناول 3 لترات مياه في اليوم، وسلطة خضراء، وتناول فاكهة مثل الكنتالوب والشمام والبطيخ، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من المياه تساعد على ترطب الجسم.

ونصح، هاني الناظر بالبعد عن المخللات، والبعد عن المقلي والمشوي، والحلويات. 

وشدد الناظر على أن العامل النفسي وعدم شرب المياه يؤديان لعجز مبكر للبشرة، مردفًا: "صحتك أغلى ما تملك فلا تضحِ بها من أجل ما لا يستحق".

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