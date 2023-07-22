السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هانى الناظر يكشف بدائل واقى الشمس ويحذر من استخدام "الليفة"

واقي الشمس
واقي الشمس

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إنه يمكن الاستغناء عن كريمات واقي الشمس، إذا استخدم الشخص شمسية أو بورنيطة لتغطية الرأس والوجه، وارتدى ملابس كاملة الأكمام.

ولفت الناظر، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه لا يجب تعريض البشرة للشمس، خاصة في ظل الارتفاع الشديد للحرارة، وأنه في حال ارتداء ملابس "نصف كم" أو "كت"، يجب دهان كل الأماكن المكشوفة من الجسم والمعرضة لأشعة الشمس، بكريمات واقي الشمس.

أضرار الاستحمام بالليفة 

وحذر من استخدام "الليفة" في الاستحمام، لأنها بيئة خصبة لنمو الفطريات، وأن يكون الاستحمام بصابونة الجليسرين، مردفا: "المادة السوداء التي تتكون على الليفة هي فطريات، ونحن لسنا في حاجة لليفة، لأن الصابون مادة عضوية تذيب الأوساخ وبقايا الجلد".

وللوقاية من ظهور حبوب حمو النيل، نصح الناظر، بارتداء ملابس قطنية، ألوانها فاتحة، والاستحمام بالماء البارد، مشددا على ضرورة التهوية، من خلال فتح الشبابيك. 

وأشار إلى أن قشر البطيخ والنشا، وغسول الكلامينا، كلها ملطفات لعلاج حبوب حمو النيل.

واقى الشمس كريمات واقي الشمس هاني الناظر الحماية من الشمس الحموم في الحر

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