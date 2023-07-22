السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"خُذ معك خل".. نصائح هانى الناظر لمواجهة لدغة قنديل البحر

هاني الناظر
هاني الناظر

نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من يذهب إلى البحر بضرورة الاحتفاظ بزجاجة خل معه، لأنها العلاج الفعال حال تعرضه للدغة قنديل البحر.

وقال الناظر، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في حال شعرت بقرصة قنديل البحر دلك المكان بمياه البحر، ثم اخرج للشاطئ وضع عليها خلًا، وتوجه للمنزل وافرك المكان بفوطة وخذ دشًا باردًا".

ولفت إلى أن هذه الخطوات كافية لتفادي حدوث أي التهاب، لكن في حال حدوثه يمكن وضع أي كريم يحتوي على هيدروكورتيزون.

أسباب تساقط الشعر

من ناحية أخرى، أكد الناظر، أن العامل النفسي وعدم شرب المياه يؤديان لعجز مبكر للبشرة، مردفًا: "صحتك أغلى ما تملك فلا تضحي بها من أجل ما لا يستحق".

ولفت إلى أن التوتر والشد العصبي والقلق يؤدي لسقوط الشعر وتقصفه، أما الهالات السوداء، فقد ترجع لعدة أسباب منها الأنيميا، السهر، مشكلة في الغدة الدرقية، التوتر والشد العصبي، والعامل الوراثي. 

هاني الناظر لدغة قنديل البحر الخل البحر

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