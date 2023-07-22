قيادى بـ"حماة الوطن": ثورة 23 يوليو بداية الشرارة لبناء مصر الحديثة

هنأ المهندس أحمد تيسير رئيس الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن جموع الشعب المصري بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها كانت بداية الشرارة لبناء مصر الحديثة القائمة على التساوي في الحقوق والواجبات.

وأكد المهندس أحمد تيسير في تصريحات له اليوم، أن ثورة يوليو أعادت الشعب المصري حقوقه المسلوبة في مقدرات وطنه وقضت على الإقطاع والتمييز الطبقي بين فئات الشعب.

وأشار تيسير إلى أن من أهم نتائج الثورة اقتصاديًا إنشاء المصانع الكبرى في مصر وتقوية الصناعة المصرية فكان من نتاجه مشروعات القطاع العام المختلفة والشاهدة على هذا العصر حتى الآن، مثل مصانع الغزل والنسيج في المحلة، ومصانع الحديد والصلب في حلوان، وغيرها الكثير التي غيرت مفهوم الاقتصاد عن مصر من دولة زراعية فقط، إلى دولة زراعية وصناعية من طراز فريد.

وأضاف تيسير أن الطفرة الصناعية التي حدثت كنتاج حقيقي لثورة يوليو نتباهى بها حتى الآن، وكان له دور كبير في الحد من الاستيراد وزيادة معدلات الصادرات من خلال شركة النصر للاستيراد والتصدير على سبيل المثال التي تواجدت بشكل مكثف من خلال فروعها بالقارة الإفريقية، وما زالت تحقق طفرات اقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية للتواجد بالسوق الإفريقية.

ووجه تيسير التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى عيد ثورة 23 يوليو المجيدة التي تستكمل مسيرة النجاح والتطوير والبناء.