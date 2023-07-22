صناعة المحترفين.. مواهب دمياط تشارك فى اختبارات «كابيتانو مصر»: «طريقنا للعالمية»

تستضيف ملاعب المدينة الرياضية فى بورسعيد، غدًا، وبعد غدٍ، اختبارات الناشئين المتقدمين لبرنامج «كابيتانو مصر» فى موسمه الثانى، من محافظات دمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء. يشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع لجنة علمية وفنية برئاسة الدكتور كمال درويش، ويستهدف المشروع القومى رعاية الموهوبين كرويًا، واكتشاف المواهب الناشئة فى مجال كرة القدم، لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية، ويقام بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. «الدستور» التقت عددًا من ناشئى دمياط المتقدمين للاختبارات، وكذلك أعضاء لجنة التقييم، للحديث حول أجواء البرنامج والاستعدادات الخاصة، وغيرهما من التفاصيل.

وكيل «الشباب والرياضة»: تقديم كل وسائل الدعم والمساندة

قال وليد الشاذلى، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة دمياط، إن مشروع «كابيتانو مصر» قادر على تعزيز مستقبل الكرة المصرية من توفير شريحة قوية من المواهب الصغيرة التى تمارس كرة القدم فى سن مبكرة.

وأضاف: «تتم تنمية تلك المواهب من خلال الذهاب إليها، واكتشاف موهبتها، وتقديم كل وسائل الدعم والمساندة لتطوير حالتيها الفنية والبدنية، على أسس علمية صحيحة، من خلال كوكبة من الخبراء».

وتمنى أن يصنع «كابيتانو مصر» للكرة المصرية عددًا كبيرًا من المحترفين فى أوروبا فى أقرب وقت.

معاذ محمود «ميسى»: البرنامج فرصتى للشهرة.. و«نفسى ألعب جنب ليو»

معاذ محمود صالح يشارك فى الاختبارات للمرة الثانية، إذ سبقت له المشاركة فى موسم ٢٠٢٢، وعرفه الجمهور من خلال مقطع فيديو شهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهرت خلاله مشادة بين كابتن طارق السيد وكابتن محمد اليمانى المدربين فى البرنامج على من يضم اللاعب إلى فريقه.

وقال «معاذ» إن «كابيتانو مصر» مبادرة قومية تعلم اللاعبين الكفاح فى الملعب وإخراج طاقاتهم كاملة، مضيفًا: «أنا عن نفسى على أمل أن يكون البرنامج فرصتى للانضمام لأحد الأندية الكبرى والمنافسة، وتحقيق حلمى فى أن أكون أحد أشهر لاعبى كرة القدم فى مصر، وهو الحلم الذى لا أراه مستحيلًا وأسعى لتحقيقه». وشكر كل القائمين على المبادرة من أجل تشجيع وتنمية المواهب الكروية الناشئة، وإخراج لاعبين على مستوى عال من المهارة، و«هو ما يجعلنا نرى لاعبين على غرار نجمنا الأشهر محمد صلاح»، متمنيًا أن يكون أحد هؤلاء اللاعبين.

وأضاف: «الأهالى والشباب فى محافظتى يطلقون علىّ لقب ميسى، لأننى أمتلك بعضًا من مهاراته، وأحاول أن ألعب بطريقته، وأحبه للغاية، وأراه أمهر لاعبى العالم فى كرة القدم، وأعلق صوره فى غرفتى، وأسعى أن أكون لاعبًا مهمًا، وأن أسافر وأحقق حلم الاحتراف، وأن ألعب بجوار ميسى، أو فى مواجهته، وألتقط صورة معه».

أما محمود صالح والد اللاعب «معاذ»، فقال إنه علم بموهبة نجله منذ صغره، وتمنى من الله أن يكلل مجهوده بالنجاح، خاصة أنه نفس الحلم الذى تمناه لنفسه منذ زمن، وهو أن يكون لاعب كرة قدم محترفًا.

وأضاف: «كنت أعتقد فى البداية أن اختبارات كابيتانو مصر مثلها مثل اختبارات الأندية، ولكننى رأيت لديهم الاحترافية فى التعامل».

أحمد صابر: تطوعت لتدريب شباب محافظتى قبل التقييم

أعرب أحمد صابر الشناوى، أحد مدربى كرة القدم فى دمياط، عن سعادته بانطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» ومساعدته عددًا من اللاعبين فى المشاركة فيها. وقال: «أعلنت على صفحتى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن أننى على استعداد لتقديم أى مساعدة للاعبين الذين يرغبون فى المشاركة، ووضعت رقم هاتفى، وحلمت أن يكون من بين أبناء محافظتى دمياط لاعبون محترفون يشاركون فى الأندية المصرية الكبرى، ويشاركون فى صفوف أندية أوروبية».

أنس الشهاوى: أعشق اللعبة وأحلم بالاحتراف

الناشئ أنس الشهاوى، يعشق لعبة كرة القدم ويمارسها فى شوارع دمياط، وخضع لعدة اختبارات فى أكثر من ناد، وعندما رأى إعلان «كابيتانو مصر» تقدم للمشاركة.

وأضاف: «رأيت الإعلان عن طريق موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، وأتمنى أن يوفقنى الله وأن أكون أحد المشاركين، وأن يحالفنى التوفيق كى أحقق حلمى، وأكون لاعبًا محترفًا فى لعبة كرة القدم».

عمار أحمد: أسعى لأن أكون أشهر جناح أيسر

عمار أحمد رزق يلعب فى مركز جناح أيسر، وتقدم للمشاركة فى «كابيتانو مصر»، متمنيًا أن يحالفه التوفيق، وأن يشارك ويثبت نفسه، ويكون أشهر جناح أيسر ناشئ فى مصر. وقال: «أعشق كرة القدم، وأشاهد مستوى اللاعبين الدوليين ومهاراتهم، وأحاول صقل مهاراتى كى أكون لاعبًا مميزًا، وأسعى لأن أشارك بقوة للانضمام لأحد الفرق الكبرى».

محمد وجدى: أتمنى اللعب فى أوروبا

الناشئ محمد وجدى يلعب فى مركز قلب دفاع، وتقدم للمشاركة فى مسابقة «كابيتانو مصر»، حيث تمنى أن يحقق حلمه، وأن يكون فى يوم ما قلب دفاع رئيسيًا وأساسيًا فى أحد الأندية المصرية الكبرى، ومن ثم ينطلق للاحتراف فى أحد الأندية الأوروبية.