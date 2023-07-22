السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين عمرو سليمان عبدالمجيد الحمامي، سفيرًا لدى تركيا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2023 بتعيين عمرو سليمان عبدالمجيد الحمامى، القائم بأعمال سفارة مصر فى أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا. 

في السياق ذاته، صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على تعيين صالح موتلو سفيرًا لأنقرة لدى مصر.

وكانت مصر وتركيا قد أعلنتا، في وقت سابق، عن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء.

السيسي تركيا سفارة مصر سفير مصر

الأكثر قراءة

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

فئات عمرية مختلفة وطبقات متفاوتة.. "العلمين الجديدة" تفتح أبوابها للجميع

"التكييف على العريس ولا العروسة؟".. أزمة جديدة يُشعلها الجهاز الذي يُبرد من حرارة الجو

الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

رمضان عبدالمعز يكشف كيف كان النبى عليه السلام يستقبل السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»