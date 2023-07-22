الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعيين عمرو سليمان عبدالمجيد الحمامي، سفيرًا لدى تركيا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 2023 بتعيين عمرو سليمان عبدالمجيد الحمامى، القائم بأعمال سفارة مصر فى أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا.

في السياق ذاته، صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على تعيين صالح موتلو سفيرًا لأنقرة لدى مصر.

وكانت مصر وتركيا قد أعلنتا، في وقت سابق، عن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء.