قناة الناس| يسري جبر يروى قصة ولدى آدم فى تقديم القربان (فيديو)

روى الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، قصة ابني آدم هابيل وقابيل، حيث أشار إلى أن ابني آدم أحدهما كان مزارعًا والآخر صيّادا، أمرهما والدهما آدم أن يقدما قربان لله صدقة.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ في وقتهما لا يوجد فقراء لأن عدد البشر قليل جدًا في ذلك الوقت، فعندما كانوا يقدمون قربانًا لله صدقة تنزل من السماء نارَا تأكله فهنا يعني أن هذا القربان تم قبوله، فقبل الله تعالى قربان هابيل لأنه قدّم أفضل ما عنده والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، أما قابيل فقد قدم أسوأ ما عنده ولهذا لم يقبله الله.

وأوضح “جبر”، أن ابن آدم الذي لم يقبل قربانه غار من أخيه وقال له “لأقتلنك”، مشيرًا إلى أن الآخر كان حريصًا على أن يعلم أخوه أن يكون مثله في أن يكون تقيًا ويتعلم منه لا أن يقتله.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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