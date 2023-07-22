السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسري جبر يروى قصة ولدى آدم فى تقديم القربان (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

روى الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، قصة ابني آدم هابيل وقابيل، حيث أشار إلى أن ابني آدم أحدهما كان مزارعًا والآخر صيّادا، أمرهما والدهما آدم أن يقدما قربان لله صدقة.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ في وقتهما لا يوجد فقراء لأن عدد البشر قليل جدًا في ذلك الوقت، فعندما كانوا يقدمون قربانًا لله صدقة تنزل من السماء نارَا تأكله فهنا يعني أن هذا القربان تم قبوله، فقبل الله تعالى قربان هابيل لأنه قدّم أفضل ما عنده والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، أما قابيل فقد قدم أسوأ ما عنده ولهذا لم يقبله الله.

وأوضح “جبر”، أن ابن آدم الذي لم يقبل قربانه غار من أخيه وقال له “لأقتلنك”، مشيرًا إلى أن الآخر كان حريصًا على أن يعلم أخوه أن يكون مثله في أن يكون تقيًا ويتعلم منه لا أن يقتله.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ابني آدم اعرف نبيك قصة ابني آدم قربان

الأكثر قراءة

عرض جوى مصرى إماراتى فى العلمين (فيديو)

موعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

فئات عمرية مختلفة وطبقات متفاوتة.. "العلمين الجديدة" تفتح أبوابها للجميع

"التكييف على العريس ولا العروسة؟".. أزمة جديدة يُشعلها الجهاز الذي يُبرد من حرارة الجو

الرئيس السيسى يصدّق على تعيين سفير مصر لدى تركيا

رمضان عبدالمعز يكشف كيف كان النبى عليه السلام يستقبل السنة الهجرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»