السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال الداخلية|نشوب حريق فى باخرة نيلية بالجيزة.. واستخراج 12285 بطاقة رقم قومي

الأمن
الأمن

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن والإدارات المختلفة بذلت مجهودا كبيرا على مدار اليوم، والذي حقق نجاحات مبهرة وملموسة لدى المواطنين في كشف الجرائم.

 

نشوب حريق فى باخرة نيلية بالجيزة  

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب في باخرة بنهر النيل في نطاق مركز الحوامدية، ولم يسفر الحادث عن وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجار حصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

قوافل "الداخلية" بالمحافظات.. استخراج 12285 بطاقة رقم قومي و32 ألف "مصدر مميكن"

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء).

أسفرت القوافل عن استخراج (12285) بطاقة رقم قومي، و(32130) مصدراً مميكناً.

بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهم بقتل شخص فى مشاجرة بشبين القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية آلية"، على شخص آخر خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحرر محضر بالضبط وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

القبض على لص يسرق فيزا من مواطنين فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عامل لقيامه بمغافلة أحد المواطنين واستبدال كارت الفيزا الخاص به وسرقة مبلغ مالي منه في القاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ عنه قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص المتضررين من عملية الاحتيال.

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