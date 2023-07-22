ضبط صاحب صيدلية شهيرة بالمنصورة لاتجاره فى العقاقير المخدرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع قسم مكافحة العقاقير المخدرة وهيئة الدواء المصرية، من ضبط صاحب صيدلية شهيرة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية للمرة الثانية بعدما ضبط منذ 5 أشهر وبحيازته كميات من الأدوية والعقاقير المخدرة فضًلا عن البيع بأزيد من السعر الرسمي وعقاقير بدون فواتير ومنتهية الصلاحية وعقاقير خاص بمنظومة الشراء الموحد.



كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، بمزاولة طبيب صيدلي نشاطة للإتجار في العقاقير والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية وطرحها للبيع داخل صيدلية شهيرة ملكه بمنطقة تقاطع شارع محمد فتحي مع شارع الجمهورية بمدينة المنصورة وذلك بعد ضبطه في يناير الماضي وإخلاء سبيله على ذمة قضية.



تشكلت حملة مكبرة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد عمر عبدالمتعال والمقدم اسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب وبتفتيش الصيدلية ملك المدعو "صلاح.ا.إ.ا"، 53 عامًا، صيدلي حر ومقيم شارع الجمهورية والسابق اتهامة في العديد من القضايا عثر على :"150 أمبول فيتانيل المخدر، 50 أمبول نالوفين المخدر، 39 عقارا يتاح بأزيد من السعر الرسمي، 14 عقارا مستوردا، 20 عقارا بدون فواتير، 110 عقارات منتهي الصلاحية، 1 عقار خلص بمنظومة الشراء الموحد ، وهاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1600 جنيه".



بمواجهة الصيدلي بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد ترويجها على عملاءه.



حرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



