رسميًا.. عادل رمزى مديرًا فنيًا للوداد البيضاوى المغربى

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا مع المدرب الوطني عادل رمزي، من أجل تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال النادي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أهلًا وسهلًا.. مدربنا الجديد يقودنا إلى النصر".

وسيقود عادل رمزي فريق الوداد، خلال المنافسات المقبلة، بمعاونة اللاعب المغربي السابق علمي أحناش.

ولم يكشف النادي المغربي، عن التفاصيل المالية للعقد أو مدته.

وسيخلف عادل رمزي، في تدريب الوداد، البلجيكي سفين فاندنبروك، الذي أقيل من منصبه في وقت سابق من العام الحالي، بعد فشله في قيادة الفريق، نحو أي ألقاب محلية أو قارية.

وكان الوداد، قد فشل في التتويج بلقب الدوري المغربي وكأس العرش المغربي، إلى جانب خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا، على يد الأهلي، في الدور النهائي للبطولة.

وارتدى عادل رمزي، كلاعب، قمصان أندية أودينيزي، وإيندهوفن، وألكمار، ورودا، إلى جانب ناديي الوكرة وأم صلال القطريين.

ومثل عادل رمزي، المنتخب المغربي، خلال الفترة ما بين 1998 و2007.

وعمل رمزي– البالغ من العمر 46 عامًا– كمدرب مساعد لإيندهوفن خلال الفترة ما بين 2019-2022، قبل أن يعمل مديرًا فنيًا للفريق الرديف لإيندهوفن، في الموسم الماضي.

وكان الفريق الأحمر، قد أعلن يوم أمس الجمعة، عن تعاقده بشكل رسمي مع كل من الجزائريين إلياس شتي وزكرياء الدراوي، بالإضافة إلى منتصر لحتيمي، مهدي مفتاح، وأسامة محروس.