“حماة الوطن” يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة تلك الثورة التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات وأهداف نبيلة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية.

وقال اللواء طارق نصير إن ثورة 23 يوليو دونت بمبادئها العظيمة وأهدافها السامية صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري تضاف إلى صفحات نضال شعبنا العظيم ودفاعه عن حقه في أن يعيش في وطن مرفوع الرأس وموفور الكرامة.

وأضاف نصير أن الشعب المصري يمتلك من الوعي والإرادة التي تجعله قادرا على تحقيق أهدافه متخطيا في كل مرحلة تاريخية مرت بمصر جميع الصعاب والتحديات، مؤكدا على أن القيادة السياسية كانت حريصة على إرساء مبادئ ثورة 23 يوليو واستكمال أهدافها في ثورة 30 يونيو القائمة على العدالة الاجتماعية والإصلاح والتنمية لمواجهة الأزمات التي طال أمدها في الدولة وعلى هذا اعتمدت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل لإعادة بناء الاقتصاد المصري ليصبح قائم على الإنتاج وجاذبا للاستثمار ويعظم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن.

وأوضح أمين عام حماه الوطن أن الشعب المصري لديه عزيمة راسخة وثابتة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية جنبا إلى جنب مع قيادته الحكيمة التي تحملت المسؤولية في مرحلة صعبة من تاريخ هذه الأمة.

وإذ ننتهز هذه الذكرى المجيدة في تجديد العهد لقيادتنا الحكيمة في وضع قواعد وأسس متينة للدولة المصرية لمواصلة عملية التقدم والبناء والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.