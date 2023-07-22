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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يضم أحمد مدبولى نجم الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر

أحمد مدبولي
أحمد مدبولي

واصل مسئولو نادي البنك الأهلي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالصفقات الجديدة استعدادًا للموسم الجديد، ونجحوا في التعاقد مع أحمد مدبولي نجم الإسماعيلي لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتقال عقد اللاعب مع الإسماعيلي.

كان البنك الأهلي قد أبرم 4 صفقات بضم أيمن أشرف مدافع الأهلي، ومحمد عبداللطيف جريندو مهاجم المصري، وحسن شاهين حارس مرمى المقاولون.

ويسعى مجلس إدارة البنك الأهلي للتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى لا يتكرر ما حدث في الموسم المنتهي عندما ظل الفريق مهددًا بالهبوط حتى الأسبوع قبل الأخير وأيضًا لوجود رغبة حقيقية لدى مسئولي النادي للمنافسة بقوة على التواجد فى المربع الذهبي لبطولة الدورى الممتاز والمشاركة فى البطولات الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن يعود القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الأهلى إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

نادي البنك الأهلي الاسماعيلى أحمد مدبولي أيمن أشرف محمد عبد اللطيف جريندو

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