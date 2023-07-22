قطع المياه 3 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة الأحد المقبل

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة ٣ ساعات للقيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم H. D. P. E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر المرحلة الأولى والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم، اعتبارا من الساعة الثانية حتى الخامسة صباح الأحد المقبل.

وأضافت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع مناطق "هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية"، إلى جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة.

ونوهت المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فوراً.