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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو حزب البتريوت الأوكرانى: كييف تحارب لتحرير أراضيها.. وجزيرة القرم محتلة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور رامي أبوشمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن كييف تحارب من أجل تحرير أراضيها، مؤكدًا أن جزيرة القرم محتلة.

وأضاف أبوشمسية خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "أي أرض أوكرانية محتلة من قبل روسيا هي هدف للجيش الروسي لإخراجه من أراضيه".

وأشار إلى أن جزيرة القرم محتلة منذ عام 2014، وهناك مخازن للذخائر وخطوط لإمداد الجيش الروسي، وبالتالي أوكرانيا تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة هناك، وهذا أمر طبيعي جدًا.

وأوضح أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ بالفعل منذ أكثر من شهر واليوم أخذ وتيرة تصاعدية، حيث تمكن الجيش الأوكراني من إيجاد ثغرات ودخل إلى مناطق بالقرم.

وأضاف: "أعتقد في القريب العاجل سيكون هناك تقدم أكبر للجيش الأوكراني، وما حررته أوكرانيا خلال 3 أسابيع روسيا احتلته خلال 10 شهور، وبالتالي الجيش الأوكراني يقوم بعمل جيد لتحرير أراضيه".

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