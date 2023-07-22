فعاليات متنوعة بالقاهرة الكبرى ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية بمحافظات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ضمن احتفالاتها المكثفة بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو.

وتشهد الفروع التابعة للإقليم برئاسة لاميس الشرنوبي تنوعا في المحتوى المقدم للرواد احتفالا بهذه المناسبة الوطنية، حيث يقدم قصر ثقافة السلام بالقاهرة عرضا لكورال أنغام السلام وعرضا لفرقة الموسيقى العربية، مع أمسية شعرية لنادي الأدب وورشتي فنون تشكيلية ورسم.

كما يقدم فرع ثقافة الجيزة ببيت ثقافة زنين عرض أغان وطنية وورشة فنون تشكيلية عن الثورة، بينما يعقد فرع ثقافة بني سويف بنادي الشرطة محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو وبداية عهد جديد" لنعيم حماد، وأمسية شعرية عن حب الوطن لجمال عبدالعلي وشهد عادل، مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية.

أما فرع ثقافة الفيوم فيعقد بمكتبة الطفل والشباب بطامية محاضرة بعنوان "ثورة يوليو أهداف وإنجازات" مع ورشة فنية وعروض مواهب.

يشار إلى أن قصور الثقافة أعدت برنامجا حافلا احتفالا بذكرى ثورة يوليو، تشهده مواقع الهيئة بجميع المحافظات، لإلقاء الضوء على عوامل وأسباب ونتائج الثورة وأهم إنجازاتها ومكتسباتها، وما أحدثته من تغييرات في المجتمع المصري.

ومن أبرز الفعاليات انطلاق العروض الفنية التي تقدمها الهيئة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، عبر باقة عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة للهيئة بالمحافظات الساحلية والشواطئ في "بورسعيد، الإسكندرية، شمال سيناء بالعريش، مطروح"، بخلاف الفعاليات الأخرى التي تقدمها مواقع الهيئة ضمن المبادرة.

كما تقدم الهيئة العديد من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية احتفالا بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو ملقية الضوء على إنجازاتها ومكتسباتها وما أحدثته من تغييرات في المجتمع المصري، إلى جانب ذلك تستمر الفعاليات المقدمة بالمواقع والتي تناقش العديد من القضايا المجتمعية ودور الثقافة وتأثيرها من خلال المحاضرات والورش الفنية والأدبية وورش المسرح والسينما والموسيقى والأشغال اليدوية المجانية، وعروض الطفل، واللقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب وغيرها من الفعاليات المتنوعة التي تؤكد دور الهيئة كمؤسسة ثقافية تنويرية.