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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة بالمحافظات

رفع سيارة
رفع سيارة

رفعت أوناش المرور 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري.

وشنت الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، تجنبًا للمسائلة القانونية.

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