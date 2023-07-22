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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: مواصلة الأعمال بمشروعات رصف الطرق فى إدفو

رصف الطرق
رصف الطرق

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروعات الطرق المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تشهد جهودا مكثفة لنهوها على الوجه الأكمل، تواكبًا مع الأعمال الجارية بالمشروعات الأخرى بمختلف القرى والنجوع. 

ولفت محافظ أسوان إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسؤولي مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لسرعة إنهاء الأعمال المتعلقة بالرصف والتطوير بالطرق الرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. 

من جهته، أوضح المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري أسوان، أنه بناءً على تعليمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جارٍ تكثيف الأعمال بمشروع رصف طريق إدفو / القنادلة بطول 3 كم، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 45%، وشهدت الأعمال كشطًا للأسفلت للطبقتين بسمك 11 سم، مع تشغيل طبقة الأساس بطول 1700م، وتم رش mc بطول 1000م، وتنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بطول 750م. 

وأشار إلى أنه بالتوازي مع ذلك جارٍ العمل في مشروع رصف طريق بلانة / كلابشة بنصر النوبة بطول 38 كم، وبنسبة تنفيذ 18%، حيث تم تكسير الأسفلت، وتشغيل طبقة الأساس القديم بطول 3.55 كم، وتنفيذ طبقة الأساس بسمك 15 سم، وبطول 2050 م، وجارٍ تجهيز موقع الخلاطة للبدء في أعمال الأسفلت، وتم تشوين 3000 م3، وجارٍ تقلب طبقة الأساس مع المياه في المشاون.

رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
رصف الطرق
أسوان الأعمال الجارية الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المبادرة الرئاسية المشروعات إنجازات حياة كريمه

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